Genk pense à une solution iranienne pour remplacer Vandevoordt

Le Racing Genk et le Sporting d’Anderlecht ne sont pas (encore) parvenus à se mettre d’accord sur la modalité du transfert de Thomas Didillon dans le Limbourg. Les Mauves poussaient pour un départ définitif alors que les champions de Belgique préféraient un prêt de six mois pour pallier les blessures de Maarten Vandevoordt et Danny Vukovic.

Genk a donc décidé d’explorer d’autres pistes et notamment celle qui mène à l’international iranien Alireza Beiranvand, annonce Het Nieuwsblad vendredi. Le portier de 27 ans s’était illustré lors de la dernière Coupe du monde et avait entre-autres stoppé un penalty de Cristiano Ronaldo lors du match entre l’Iran et le Portugal.

Contrairement à l’opération Didillon, Genk serait prêt à accepter un transfert définitif pour le gardien de Persepolis. La somme de 630.000€ est évoquée par les médias iraniens.