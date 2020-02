Genk passe par la petite porte mais écarte Courtrai et reste bien accroché à sa 6e place

Opposé à Courtrai ce vendredi soir en ouverture de la 27e journée de Pro League, Genk n'a pas montré son meilleur visage, loin de là. Dominés par séquences entières par des locaux qui ne jouent plus rien mais qui avaient du football plein les pieds, les Genkois s'en sont remis au premier but de la saison de Dries Wouters. Le défenseur était à la retombée d'un centre au second poteau, sa reprise (croquée) prenant à contre-pied l'infortuné Jakubech. Du côté de Courtrai, un homme pourra probablement s'en vouloir ce soir : Pele Mboyo. L'attaquant du KVK a d'abord vu un but personnel annulé pour hors-jeu avant de rater l'immanquable seul face à la cage en 2e mi-temps.

Grâce à ce succès étriqué mais prépondérant, Genk fait un pas supplémentaire dans sa course effrénée vers les play-offs 1. Avec 41 points, les hommes d'Hannes Wolf sont bien accrochés à leur 6e place. Aux concurrents directs, Malines (37 points), Anderlecht (34) et Zulte-Waregem (34) de gagner ce weekend pour garder le suspense intact en vue des deux dernières journées de championnat.