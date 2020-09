Genk officialise l'arrivée de Jess Thorup

Un retour précoce

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jess Thorup n'a (presque) pas eu le temps de chômer. Le 20 août dernier, l'entraîneur avait été remercié par les Gantois après seulement deux journées de championnat, soldées par deux défaites (2-1 à Saint-Trond et 1-2 face à Courtrai). Pour le remplacer, le sulfureux Laszlö Boloni n'aura, lui aussi, guère fait long feu. Le coach Roumain a lui aussi été limogé après trois rencontres, laissant La Gantoise encore un peu plus dans la tourmente. Un mois et quelques jours plus tard, voilà Jess Thorup déjà de retour en Jupiler Pro League, dans le Limbourg cette fois-ci.

Thorup était arrivé en Belgique en 2018 en provenance du top club danois, le FC Midtjylland avec lequel il avait été champion la même année. Sous sa conduite les Buffalos ont terminé 5e du championnat en 2019 et 2e la saison passée, s'assurant d'un 3e tour de qualification de la Ligue des Champions, remporté. Les Buffalos se sont ensuite inclinés mercredi à domicile (1-2) face au Dynamo Kiev en barrage aller. Le match retour est prévu le 29 septembre en Ukraine.

A Genk, l'entraîneur danois aura pour rôle de redresser le bilan mitigé des Limbourgeois en ce début de saison. Une neuvième place, huit petits points et deux victoires en six rencontres disputées, Thorup devra rendre l'éclat des champions de Belgique de la saison 2018-2019. La valse des entraîneurs continue de sévir en Pro League, le Danois est déjà le quatrième nouvel entraîneur à saisir les rennes d'un club belge cette saison. A qui le tour ?