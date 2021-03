Genk libère Vukovic qui retourne en Australie

Danny Vukovic a fait ses adieux au RC Genk, a annoncé le club limbourgeois samedi matin. Le gardien australien de 35 ans retourne dans son pays pour y être auprès de sa femme enceinte.

Danny Vukovic, qui aura 36 ans la semaine prochaine, était arrivé à Genk en 2017 pour y prendre la succession de son compatriote Mat Ryan entre les perches limbourgeoises. Champion avec le Racing en 2019, l'Australien a défendu les filets de Genk dans 122 matches officiels, dont 24 cette saison. Il avait toutefois perdu son statut de titulaire le mois dernier, John van den Brom lui préférant Maarten Vandevoordt.

"Ses performances et sa personnalité sympathique en ont fait un des chouchous du public", indique le RC Genk dans un communiqué. C'est un professionnel exemplaire qui veut gagner chaque match. On a aussi vu sa volonté de fer dans la manière avec laquelle il est revenu après sa grave blessure au tendon d'Achille. Danny est revenu plus fort que jamais et est devenu le capitaine de l'équipe. Nous ne l'oublierons jamais et espérons pouvoir l'accueillir un jour dans une Luminus Arena pleine. D'ici là, nous luis souhaitons un bon retour à la maison et de joyeuses retrouvailles avec sa famille".