Genk juge la pendaison de la poupée Pozuelo "totalement inacceptable"

Après un dernier partage à Zulte-Waregem, le Racing Genk a bouclé la phase classique à la première place. Sportivement, les signaux sont positifs mais le club s'est déclaré "déçu" par les agissements de certains supporters.



Des feux d'artifices ont été allumés et la rencontre a été retardée. En conséquence, certains supporters seront interdits de stade et le club va écoper d'une amende. "L'image du KRC Genk a été écornée", regrettent les Limbourgeois.



Le Racing a salué le tifo d'avant match réalisé par les fans mais n'a pas du tout apprécié la poupée - habillée du maillot de Pozuelo - pendue en tribunes. "C'est totalement inacceptable et nous espérons ne plus jamais revoir cela. Le football, c'est de l'émotion mais pas au détriment de notre club".