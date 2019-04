Genk - Gand : Le leader doit gagner avant le "choc" de lundi (LIVE audio et commenté 20h30)

Genk reçoit La Gantoise ce samedi soir en ouverture de la troisième journée des play-offs I. Les hommes de Philippe Clément, qui comptent respectivement un et deux points d'avance sur le Club de Bruges et le Standard qui s'affronteront lundi, n'auront pas le droit à l'erreur face à des Buffalos qui n'ont déjà plus grand-chose à espérer. Suivez cette rencontre en direct audio et commenté dès 20h30 !

> Genk - La Gantoise en direct audio (20h30)

Avec la perspective du choc de lundi, les Limbourgeois savent qu’ils doivent s’imposer. Le viatique de Genk a déjà fondu, le droit a l’erreur a été consommé à l’Antwerp et les poursuivants en ont bien profité. Genk, à la maison face au sixième, ne peut donc rien laisser filer. Ils en sont capables et l’ont démontré face à Anderlecht en ouverture des play-offs I.

Mais attention, Gand est dans une situation particulière. C’est clair, les Gantois sont dans la préparation de leur finale de Coupe de Belgique, ils ont perdu Vadis Odjidja pour un moment et la présence de Hein Vanhaezebrouck dans la tribune de la Ghelamco Arena vendredi soir indique peut-être que ça manœuvre déjà en coulisses pour la saison prochaine. Gand, avec son zéro pointé pour le moment en play-offs, doit s’en remettre au baroud d’honneur pour encore exister.