Genk et le Standard partagent et loupent l'occasion de faire la bonne opération

Genk et le Standard se quittent dos à dos (2-2) à la suite d’un match qui avait mal débuté avant de devenir complètement fou. Les Liégeois ont pris l’avantage grâce à Klauss, avant que le doublé d’Ito ne donne l’avantage aux Limbourgeois. Muleka a ensuite remis les deux équipes à égalité. Les Liégeois auraient pu revendiquer plus mais ne parviendront plus à marquer.

Aucune des deux équipes n’a le droit à l’erreur ce soir. Genk, 3e avec 46 points reçoit le Standard 12e avec 40 points. Dans un championnat très serré, les deux clubs peuvent encore prétendre aux play-offs 1. Mais avec seulement 4 matchs restant à jouer, la seule option est la victoire.

Une pression qui se ressent d’entrée de jeu. Le match est très haché et les déchets techniques se font nombreux. Genk se crée la première opportunité sur une perte de balle grossière de Sissako. Bongonda centre pour Onuachu mais sa reprise passe largement au-dessus (6e).

Les Liégeois mettent un bon quart d’heure à se réveiller et les débats commencent à s’équilibrer sans toutefois qu’il y ait d’occasion à signaler.

Bongonda par deux fois (21e et 25e) et Onuachu (23e) se créent de belles occasions mais ne parviennent pas à cadrer.

A la 27e, le Standard se crée enfin une occasion mais Sissako est trop court et ne parvient pas à propulser la tête de Laifis au fond des filets. Klauss tente sa chance quelques minutes plus tard mais son envoi file en tribunes.

La rencontre gagne en intensité et les occasions se succèdent. A la 36e, Balikwisha part en contre et trouve Klauss dans le rectangle. Le Brésilien tarde trop et son tir est dévié. Sur le corner qui suit, Vandevoort doit sortir sa plus belle parade pour détourner la tête de Laifis.

Les Liégeois sont les premiers à être dangereux en seconde période. Sur un corner, Klauss se retourne bien mais son tir termine dans les bras de Vandevoort (50e). Quelques instants plus tard, le Brésilien donne l’avantage au Standard. Sur un centre de Gavory, Klauss contrôle de la poitrine et trompe du pied droit la vigilance de Vandevoort (54e).

Alors que les Liégeois prennent confiance et semblent prendre le match en main, Raskin perd le ballon et Genk peut repartir en contre. Ito est trouvé sur le côté droit et d’un envoi surpuissant croisé, le Japonais trompe Bodart (59e).

Les Liégeois se montrent une nouvelle fois dangereux grâce à leur côté gauche. Gavory trouve Balikwisha mais sa tête est beaucoup trop croisée (66e).

A la 72e, Siquet sauve le Standard en empêchant à même la ligne le ballon d’Onuachu de rentrer. Ce n’est que partie remise pour les Limbourgeois. D’une frappe sèche au premier poteau, Ito s’offre un doublé et donne l’avantage à Genk. Bodart pouvait sans doute mieux faire.

Alors qu’on pense les Liégeois définitivement derrière, Klauss centre pour Muleka, tout juste entré en jeu, qui coupe de la tête au premier poteau et égalise (81e).

A la 89e, le Standard passe tout près de renverser complètement la rencontre mais Amallah voit sa frappe heurter le poteau.

Dans le temps additionnel, Bastien tente à son tour sa chance mais son tir au premier poteau est bien stoppé par Vandevoort.

Dans un match où les deux équipes devaient et voulaient gagner, personne n’a réussi à prendre un avantage définitif et Genk et le Standard se quittent dos à dos. Un résultat qui n’arrange personne. Le Standard voit les play-offs 1 devenir inaccessibles et les play-offs 2 sérieusement s’éloigner. Les Liégeois sont 11e avec 41 points. Genk fait du surplace et reste 3e avec 50 points.