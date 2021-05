Genk et Anderlecht se neutralisent et… font les affaires de Bruges

Un partage qui ne fait les affaires de personne. Au terme d’une rencontre globalement plaisante, Genk et Anderlecht se sont quittés bons… ennemis (1-1). Les Mauves avaient pourtant pris les commandes de cette rencontre grâce à un (superbe) but d’Anouar Ait El Hadj à la demi-heure mais l’inévitable Paul Onuachu a égalisé après l’heure de jeu.

Genk - Anderlecht : le résumé (1-1) - Pro League - 12/05/2021 Un partage qui ne fait les affaires de personne. Au terme d’une rencontre globalement plaisante, Genk et Anderlecht se sont quittés bons… ennemis (1-1). Les Mauves avaient pourtant pris les commandes de cette rencontre grâce à un (superbe) but d’Anouar Ait El Hadj à la demi-heure mais l’inévitable Paul Onuachu a égalisé après l’heure de jeu.

Au classement, Genk reste 2e (35) et revient provisoirement à quatre petits points de Bruges, qui affrontera l’Antwerp jeudi soir, mais rate l’occasion de mettre la pression aux Blauw&Zwart. Du côté d’Anderlecht, qui n’a pas démérité et aurait peut-être pu revendiquer mieux, c’est un 3e partage consécutif. Plus convaincants dans le jeu, Les Mauves ne compilent donc qu’un frustrant 3/9 et sont 3e avec 32 unités.

Le résumé

Après l’imbroglio complètement surréaliste autour du VAR, place aux hostilités. D’un côté un Genk euphorique, de l’autre un Anderlecht prudent mais aux aguets.

Et si les Mauves mettent le pied sur le ballon, ce sont les Limbourgeois qui se forgent la première vraie occasion. Ito trouve Onuachu d’une louche astucieuse. Le contrôle du géant nigérian est parfait mais sa reprise en demi-volée, n’est pas cadrée (9’). Verbruggen peut respirer.

Réponse du berger anderlechtois à la bergère limbourgeoise. Ashimeru est mis sur orbite dans la surface. Il canarde Vandevoordt sans ménagement mais le portier de Genk se détend bien (12’).

Anderlecht est bien dans son match et le pétard ambulant Ashimeru fait office de détonateur. Sa chevauchée sur le flanc droit est limpide, le ballon transite par les pieds de Cullen et Ait El Hadj avant d’atterrir chez Nmecha mais la frappe de l’Allemand est trop écrasée.

Du côté de Genk, tous les ballons atterrissent dans les longilignes guiboles du serial buteur maison, Paul Onuachu. Seul dans la surface face à une ribambelle de cuisses bruxelloises, il tente sa chance mais se heurte au retour de Sardella (21’).