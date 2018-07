Genk empile quatre buts à Lokeren pour clôturer la 1ère journée de Pro League

Le Daknam était dimanche soir le théâtre du huitième et dernier match de la première journée du championnat de Belgique de D1A de football. Genk, sur la lancée de son carton, 5-0 contre FOLA Esch, en Europa League, se déplaçait à Lokeren avec l'intention de ne pas suivre le mauvais exemple de Charleroi, surpris, 0-1, à domicile par l'Antwerp, quelques minutes plus tôt.

Mais comme les mauves d'Anderlecht samedi à Courtrai, les Limbourgeois ont très vite fait comprendre à leurs supporters qu'ils allaient passer une soirée sans histoire.

Dès la 3e minute en effet, Alejandro Pozuelo mettait dans le vent Killian Overmeire et plaçait un de ces tirs dont il a le secret hors de portée de Davino Verhulst (0-1). Ce dernier demeura ensuite pétrifié par un coup-franc malicieusement tiré du gauche à ras de sol par Ruslan Malinovskyi, et ne put que regarder le ballon entrer dans le but (0-2, 16e).

Lokeren tenta bien de réagir, mais ses actions manquaient de consistance et n'inquiétaient guère l'équipe bien organisée de Philippe Clement.

La tendance penchait d'ailleurs plutôt vers le 0-3, que Verhulst retarda en s'opposant au remuant mais un peu maladroit Mbwana Samatta (36e).

Ce troisième but tomba à la 61e lorsqu'une frappe de Leandro Trossard fut repoussée par Mijat Maric dans les pieds de Dieumerci Ndongala. L'action était venue du flanc gauche, où personne n'avait été en mesure d'empêcher Pozuela de s'infiltrer.

Lokeren ne faisait pas le poids, et Jakov Filipovic qui avait agrippé Jere Uronen à l'entrée du rectangle, fut exclu par Bart Vertenten à la 70e. Trois minutes plus tard, Trossard, bien servi par Malinovskiy, se promenait dans la surface pour porter le score final à 0-4.

Six équipes, le Standard (3-2 contre La Gantoise), Anderlecht (1-4 à Courtrai), Ostende (2-1 contre Mouscron), Bruges (5-2 contre l'AS Eupen), l'Antwerp et Genk, premier avec la meilleure différence de buts, ont donc empoché la mise intégrale lors de la première des trente journées de la saison régulière.

Deux d'entre elles, Anderlecht et Ostende, ont rendez-vous chez Marc Coucke, dimanche prochain (14h30) au Stade Constant Vanden Stock...