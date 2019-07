Genk confirme une longue absence pour son gardien Danny Vukovic

Le KRC Genk a annoncé que son gardien Danny Vukovic s'était blessé ce mardi à l'entraînement. L'Australien de 34 ans souffre d'une déchirure au tendon d'Achille gauche et a directement été opéré. "Une longue période d'inactivité attend Danny Vukovic avant de pouvoir reprendre l'entraînement", a écrit le club champion de Belgique dans un communiqué.

"Tout le club exprime son soutien à Danny et lui souhaite un prompt rétablissement", ont ajouté les Limbourgeois. Le portier a joué 37 des 40 rencontres lors de l'exercice qui a vu le KRC remporter son quatrième titre de champion national la saison dernière.

Ce type de blessure pourrait tenir Danny Vukovic éloigné des terrains pendant six mois au moins. L'international australien peut d'ores et déjà faire une croix sur la phase de groupes de la Champions League. C'est aussi un coup dur pour Felice Mazzu, nouvel entraîneur des Genkois, qui va devoir trouver une solution de remplacement. Il dispose actuellement de trois jeunes gardiens dans son effectif : Nordin Jackers (21 ans), Gaëtan Coucke (20 ans) et Maarten Vandevoordt (17 ans).

Danny Vukovic avait défendu les buts limbourgeois en Supercoupe lors de la victoire 3-0 contre le FC Malines et vendredi lors de l'ouverture du championnat contre Courtrai (2-1).