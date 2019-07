Genk compte sur ses jeunes pour remplacer Vukovic

Danny Vukovic out pour une longue durée, Genk état face à un choix soit engager un gardien d’expérience soit miser sur ses jeunes. Fidèle à sa ligne de conduite, le Racing va donner sa chance aux "Genkies".



"Avec Gaëtan Coucke et Maarten Vandevoordt nous avons deux jeunes gardiens talentueux dans notre noyau. Même avec la Ligue des Champions qui arrive, nous n’avons pas l’intention d’attirer un gardien supplémentaire. Nous croyons vraiment très forts dans nos propres gardiens", affirme Dimitri De Condé au Laatste Nieuws.



Le manager du Racing ne cite pas Nordin Jackers, titulaire face à la Pologne à l’Euro U21 en juin dernier et doublure de Vukovic la saison dernière. Et pour cause. "Nordin a été très clair avec nous. Il nous a indiqué qu’il voulait jouer ailleurs. Est-ce que cela sera sous la forme d’un prêt ou un départ définitif, on verra plus clair dans les prochaines semaines. Nous évaluerons sa situation en interne", explique De Condé.



Entre les lignes, on comprend que la blessure de Vukovic ne change pas la situation de Jackers. Il a demandé à partir, pas question de lui offrir la C1 en cadeau.



Coucke, qui "a tout d’un gardien moderne", part avec une longueur d’avance. Il possède aussi un an d’expérience, la saison dernière à Lommel en D1B.