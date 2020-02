Le Sporting de Charleroi à l’opportunité de frapper un gros coup dans la course aux play-offs 1 ce samedi lors de son déplacement à Genk dans le cadre de la 24e journée de Pro League. Une rencontre que nous vous proposons de suivre en direct commenté et audio dès 18h.

> Le Direct Audio

Les Zèbres (41 points) occupent actuellement la 5e place du championnat et devancent justement les Limbourgeois (6es) de 7 unités. Une éventuelle victoire des hommes de Karim Belhocine serait donc vue comme un énorme pas en avant pour la qualification des Carolos aux play-offs 1, d’autant plus que ceux-ci comptent un match de moins que leurs adversaires directs dans cette course au top 6. Content du point pris contre le club de Bruges en semaine, Charleroi a bien entamé son tour de force qui se poursuivra dans les prochaines semaines avec la réception de Zulte-Waregem et Malines et les déplacements à l’Antwerp et au Club de Bruges.

De son côté, Genk (34 pts) affrontera ce match avec la pression de plusieurs équipes sur le dos. Malines (34 pts), Zulte Waregem (31 pts) et Anderlecht (30 pts) sont donc à la fenêtre et verraient d’un bon œil un faux pas des Limbourgeois.