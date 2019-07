Genk cède Joseph Aidoo au Celta Vigo

Le KRC Genk ne pourra plus compter la saison prochaine sur Joseph Aidoo. Le défenseur ghanéen quitte le champion de Belgique et signe pour cinq ans au Celta de Vigo en Liga. Le club de première division espagnole a annoncé la nouvelle jeudi sur son site internet.

Aidoo, 23 ans, joue depuis l'été 2017 pour Genk et s'est rapidement adapté à la compétition belge. Le Ghanéen s'est presque immédiatement imposé dans le onze limbourgeois. L'arrière central aura en tout disputé 78 rencontres dans le Limbourg. En fin de saison dernière, Aidoo a progressivement perdu sa place au profit du Colombien Lucumi.

"Aidoo est un défenseur de qualité. Il est solide, rapide, doté d'une forte présence physique et d'une excellente maîtrise du ballon. Sa bonne vision et sa capacité à anticiper font de lui un danger dans les phases arrêtées et une sécurité en défense", décrit le Celta sur son site internet. Aidoo, éliminé récemment de la Coupe d'Afrique des nations en Egypte avec le Ghana, sera présenté officiellement vendredi.

Le transfert permettrait à Genk d'obtenir environ 8 millions d'euros. Le champion en titre avait déjà anticipé le départ de son défenseur en recrutant le jeune Carlos Cuesta, capitaine des U20 de la Colombie.