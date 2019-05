Genk: ce sera Mazzu ou Storck

Depuis le départ acté de Philippe Clément vers le club de Bruges, la direction de Genk s'affaire pour dénicher son remplaçant. Comme le précise le Président Peter Crommen dans le quotidien Het Belang van Limburg, la volonté est d'officialiser l'heureux élu d'ici la fin de la semaine.



Une "short list" est désormais sur le bureau de Dimitri De Condé. Elle s'est réduite à deux noms: Felice Mazzu et Bernd Storck, même si le club continue d'explorer d'autres pistes au cas où ...



Le profil recherché devra rester dans la ligne directrice du club, son ADN. Les Limbourgeois cherchent un entraîneur qui aime le beau jeu, qui fera grandir les jeunes et qui a une vision à long terme. Il devra être pédagogue et rassembleur. Le poste est alléchant, Genk est un club séduisant avec des dirigeants qui ont une vraie vision. Sportivement le challenge est aussi halletant, le Racing est tenant du titre et disputera la League des Champions la saison prochaine.



Le nouvel entraîneur aura la lourde tâche de créer ce qui sera sans doute un nouveau groupe puisqu'on annonce bons nombres de départs. C'est une nouvelle ère qui s'ouvrira avec lui.