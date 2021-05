Genk – Bruges en direct : les Limbourgeois veulent encore se rapprocher (LIVE audio et commenté à 20h45)

Le Club de Bruges est encore solidement en tête de ces 'Champions playoffs' après avoir partagé 2-2 face à Anderlecht lors de la première journée. Ce vendredi, c’est face à leur dauphin Genk que les Blauw en Zwart devront batailler en ouverture de cette deuxième journée. Un match à suivre sur le coup de 20h45 en direct radio et commenté en notre compagnie.

Le direct radio

Euphoriques après leur victoire en Coupe de Belgique, les Limbourgeois jouent ces playoffs sans pression et ont déjà récolté une victoire rocambolesque face à l’Antwerp la semaine dernière. Avec un Theo Bongonda en pleine forme et un Paul Onuachu toujours aussi efficace, l’équipe de John van den Brom a de quoi inquiéter le Club de Bruges.

Les Brugeois auront aussi du répondant avec notamment un Bas Dost affûté face à Anderlecht (un but, un assist). Avec 39 points au compteur contre 31 pour Genk, l’équipe de Philippe Clément peut se permettre d’adopter une tactique plus conservatrice et éventuellement se contenter d’un partage en déplacement.

Lors des 2 confrontations entre les deux équipes durant la phase classique, le FC Bruges s’était imposé deux fois : 3-2 et 1-2.