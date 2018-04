Solide leader avec sept longueurs d'avance sur le Sporting d'Anderlecht, le Club de Bruges (41 pts) aura l'occasion de faire un pas vers le 15e titre de son histoire en cas de victoire vendredi (20h30) sur la pelouse du KRC Genk, cinquième avec 30 points. Une rencontre à suivre en direct audio et commenté dès 20h30.



Les Brugeois d'Ivan Leko, qui ont battu Genk 1-0 au début des playoffs grâce à un penalty tardif de Lior Refaelov, restent sur un partage spectaculaire contre le Standard (4-4). En phase classique, les "Blauw en Zwart" s'étaient inclinés 2-0 à la Luminus Arena après des buts limbourgeois signés Malinovsky et Samatta.



Dans ces play-offs l'avantage du terrain est indéniable. Anderlecht (à Charleroi) et La Gantoise (à Anderlecht) sont les deux seules équipes à s'être imposées à l'extérieur. Avec ... trois points, ces deux formations présentent le meilleur bilan en déplacement. En cinq journées, c'est peu et c'est aussi révélateur du niveau très resserré de ces PO1.



Et comme Genk a pour l'instant remporté ses deux matches à domicile et que Bruges a perdu deux fois en déplacement, ce duel s'annonce indécis.