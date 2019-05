Genk - Antwerp: Les compos (LIVE audio et commenté 20h30)

Genk réalise un parcours sans faute en PO1, ou presque... Son bilan est en fait de cinq victoires pour une défaite. C'était face à l'Antwerp lors de la deuxième rencontre de ces Playoffs 1 (défaite 1-0 à Anvers). Depuis, les Limbourgeois ont donc tout gagné et filent droit vers le titre (six points d'avance sur le Fc Bruges).

Nul doute qu'ils auront à cœur de prendre une petite revanche sur l'équipe qui représente la seule ombre sur leur tableau. L'Antwerp voit de son côté une belle opportunité de se rapprocher de Bruges et pourrait jouer le rôle de trouble-fête dans la course au titre. Une rencontre purement tactique aussi puisqu'elle opposera Lazslo Boloni et Philippe Clément.

Nous vous proposons de suivre ce match en direct commenté mais aussi en direct audio, sur Vivacité.