Genk - Anderlecht : les compositions (LIVE audio et commenté 20h30)

Le Racing Genk reçoit, ce samedi soir à 20h30, le Sporting d’Anderlecht à la Luminus Arena. C’est le deuxième match de la première journée des playoffs 1 cette saison (après Standard – Antwerp). RTBF.be/sport vous propose de suivre la rencontre en direct commenté ainsi que sur Vivacité.

Un match qui plonge tout de suite les deux équipes dans le grand bain puisqu’avec la traditionnelle division des points par deux, Genk, actuel leader, n’a plus que quatre points d’avance sur Bruges, son premier poursuivant et six sur Anderlecht (4ème), leur adversaire du jour.

Ce match pourrait, donc, déjà être un petit tournant dans ces playoffs 1, puisqu’en perdant, Genk verrait Anderlecht se rapprocher à 3 points. En plus de cela, Les Limbourgeois donneraient la possibilité à Bruges de revenir à un point en cas de victoire ce dimanche face à Gand. En revanche, si les Anderlechtois perdent, ils se retrouveraient à 9 points de Genk.

Les compositions :

Genk : Vukovic – Maehle, Dewaest, Lucumi, De Norre – Berge, Heynen, Malinovskiy – Ito, Samatta, Trossard

Anderlecht : Didillon – Appiah, Mbodji, Lawrence, Obradovic – Bolasie, Gerkens, Kums, Verschaeren, Zulj – Santini