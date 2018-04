Genk - Anderlecht: les compos sont connues (LIVE 20h30)

De nouveau relégués à six longueurs des Blauw & Zwart après la large victoire des Brugeois face à Charleroi jeudi, les Bruxellois doivent renouer avec la victoire en déplacement sous peine de laisser la voie libre aux leaders du classement, qui accueilleront le Standard dimanche.

La cinquième journée des play-offs I débute ce samedi par le déplacement d'Anderlecht à Genk. Battus par le Standard mercredi, les Mauves de Hein Vanhaezebrouck doivent impérativement s'imposer dans le Limbourg s'ils veulent conserver quelques espoirs de titre... Suivez la rencontre en direct audio et commenté dès 20h30 !

Les infos sur les compositions probables :

Pas mal de soucis et de points d'interrogation pour Hein Vanhaezebrouck avant ce déplacement à Genk. Le coach bruxellois craignait enchaînement des match (tous les deux jours) de cette semaine. L'état de ses troupes lui donne raison. Sven Kums (fessier), Lazar Markovic (adducteurs) étaient incertains mais sont finalement alignés. Lukasz Teodorczyk, amoindri par une sinusite, a traversé le match contre le Standard comme un fantôme ("nous avons joué à dix", a-t-il concédé) mais il conserve la confiance du coach. Le jeune Alexis Saelemaekers commence à tirer la langue. Il devra encore puiser dans ses réserves puisque HVH n'a pas beaucoup de solutions à ce poste. Boeckx, Kara, Spajic, Appiah, Sowah et Onyekuru garnissent toujours l'infirmerie.



A Genk, Philippe Clement est toujours privé de Sander Berge, Bryan Heynen et Jere Uronen. Alejandro Pozuelo est menacé en cas de carton.



Genk : Vukovic, Maehle, Aidoo, Colley, Nastic, Ndongala, Seck, Malinovskyi, Pozuelo, Trossard, Karelis



Anderlecht : Sels, Sa, Dendoncker, Obradovic, Saelemaekers, Trebel, Kums, Saief, Gerkens, Markovic, Teodroczyk



Arbitre : K. Dierick