Genk, Anderlecht et Bruges, "tremplins" parfaits vers les grands championnats

L’Observatoire du football CIES s'est intéressé aux clubs qui "fournissent" les cinq grands championnats (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1). Parmi le Top 12 de ces formations "tremplins", trois représentants de Pro League : Genk, Anderlecht et le FC Bruges.



Depuis quelques années notre championnat sert de révélateur de talents. Une compétition qui attire le regard des recruteurs à la recherche de la perle rare. Avec trois équipes dans le Top 15, la Belgique est même la nation la plus représentée devant les Pays-Bas (deux) et le Portugal (deux).



La pépinière de l'Ajax en pole



L’Observatoire du football CIES a donc mis "en exergue les principaux clubs d’où les joueurs actuels du big-5 sont partis pour rejoindre les cinq grandes ligues européennes". La méthodologie est simple : le dernier club avant d'accéder aux ligues du big-5 est pris en compte. Sur base de données récoltées en mars 2020, l'institution a établi un classement.



Sans grande surprise, l'Ajax, réputé pour être un incubateur talents, arrive en première position avec 22 joueurs. Le demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions devance de justesse Benfica (21) et le Red Bull Salzbourg (20), dont la politique est totalement axé sur le développement des jeunes.



Quatre clubs belges dans le Top 20



Genk (16 joueurs), Anderlecht (13) et le FC Bruges (11) font mieux que tirer leur épingle du jeu. Ils se classent respectivement 6e, 10e et 11e. La Gantoise (7 joueurs) s'invite également dans le Top 20.



"Environ trois joueurs sur dix accèdent à l’une des cinq ligues majeures depuis un club étranger. Les principaux pays "tremplin" sont les Pays-Bas (75 joueurs présents dans le big-5 en mars 2020 y ont disputé leur dernier match avant de débuter dans un des grands championnats), le Portugal (74) et la Belgique (71)", détaille encore le CIES.



Les autres "voies d'accès" sont évidemment les transferts "internes" autres clubs, divisions inférieures ou équipes réserves. La Castilla du Real Madrid (4e, 17 joueurs) et l'équipe B du Barça (11e, 11 joueurs) sont d'ailleurs également dans le Top 12.