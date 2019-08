La cinquième journée de championnat débute par "un choc" entre Genk et Anderlecht... Deux grosses écuries de notre championnat, en difficulté depuis le début de la saison. Genk, champion en titre, a connu beaucoup de changements depuis la saison dernière et doit se reconstruire... avec Felice Mazzu en chef d'orchestre. Du côté d'Anderlecht, c'est plutôt une sorte de Messie que l'on attend en la personne de Vincent Kompany: Joueur-manager et désormais capitaine. Mais les espoirs placés en lui sont inversement proportionnels aux points acquis depuis le début de la saison: un maigre bilan de deux sur douze.

Un match de grande importance pour les deux clubs, les deux équipes et leurs supporters. La rencontre est à suivre en radio et en direct commenté dès 20h30.