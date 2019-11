Gavory sur Preud'homme : "Il est pointilleux mais si on veut viser haut, il faut cette ambition"

Nicolas Gavory était l’invité de la Tribune ce lundi. Le gaucher du Standard est revenu avec les journalistes et consultants de l’émission sur sa relation avec le t1 liégeois, Michel Preud’homme. La première personne qui lui a parlé de l’entraîneur des Rouches, c’est Cyriel Dessers, joueur belge évoluant l’an passé au FC Utrecht où Olivier Renard a été chercher le Français pour le faire venir au Standard.

Depuis l’été il côtoie Michel Preud’homme. "C’est avant tout un grand professionnel. Il a eu une belle carrière de joueur. C’est un perfectionniste. Il sait où il veut emmener son équipe" explique Nicolas Gavory. "Tous les aspects du jeu sont importants pour lui. Il est pointilleux mais si on veut viser haut, il faut cette ambition. Mais il laisse de la liberté sur le terrain. On n’est pas figé dans notre rôle. Il donne un cadre mais on a de la liberté sur le terrain."

Le Français est l’un des joueurs les plus utilisés par Michel Preud’homme. Il est l’un des très bons renforts du côté de la Principauté. Voit-il son aventure au Standard comme un tremplin vers plus haut ? "Je suis très bien au Standard. Mais le foot est fait d’opportunités. Si j’ai l’occasion dans le futur d’évoluer et d’aller dans un plus gros championnat, ça se fera. Mais je suis bien actuellement au Standard." a-t-il ajouté.