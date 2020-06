Gauthier Ganaye nouveau 'président exécutif' d'Ostende

Gauthier Ganaye a été nommé 'président exécutif' du KV Ostende par le Conseil d’administration du club côtier, a annoncé le KVO samedi. Le Français de 31 ans sera responsable de la politique sportive et extra sportive du club. Il devient aussi actionnaire du KVO.

Dans sa carrière, Ganaye a été secrétaire-général du RC Lens, 'chief executive' du FC Barnsley en Angleterre et, plus récemment, président de l'OGC Nice en Ligue 1.

"Je suis enthousiaste de débuter dans ce club historique avec ses supporters passionnés", a déclaré Ganaye sur le site du KVO. "Je suis impatient de faire connaître et de communiquer notre vision et nos plans d'avenir aux supporters et aux collaborateurs du club. Je me rends compte que durant les prochaines semaines, nous aurons beaucoup de travail, c'est pourquoi tout le monde au club doit regarder dans la même direction. Nous ferons tout notre possible pour que le club connaisse à nouveau le succès."

Le club de D1A a été repris le mois passé par Pacific Media Group, Chien Lee, Partners Path Capital et Krishen Sud. PMG est dirigé par Paul Conway, qui siège au Conseil d’administration du KVO et a déjà travaillé avec Ganaye.

"Après avoir collaboré avec succès à Barnsley et à Nice, nous sommes ravis de pouvoir à nouveau le faire à Ostende", a déclaré Conway. "Gauthier assurera une direction dynamique, complétée par une riche expérience dans le monde du football international. Dans un premier temps, Gauthier sera chargé de transformer la sélection en équipe jeune et offensive et d'étendre les partenariats avec les sponsors existants et nouveaux. En outre, l'objectif est également d'améliorer encore l'expérience des supporters."