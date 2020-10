Gauthier Ganaye : " En Belgique, Ostende peut battre tout le monde ! "

À 32 ans, il est le plus jeune Président de Pro-League. Visage à Ostende du nouveau propriétaire américain, il évoque le foot façon datas, Marc Coucke, les cabillauds ostendais, Franck Ribéry, le counter-pressing, Jérémy Doku et le folklore en Pro-League. Mais aussi Lionel Messi, le Covid-19, Kasper Dolberg, le foot-business, Alain Bashung, Charleroi champion et Pierre Bachelet, Et bien sûr Pippo Inzaghi. Gauthier Ganaye passe " Sur Le Gril ".

" À Ostende, je tire au stand, je gagne des otaries " : dans la voiture de Gauthier Ganaye, c’est Alain Bashung qui tourne. Depuis cet été, et le rachat du KVO par le Pacific Media Group, un groupe d’investissement américain propriétaire de plusieurs clubs de foot en Europe (Barnsley, Thoune et, jusqu’il y a quelques mois, l’OGC Nice), Ganaye a planté son accent français dans les bureaux ostendais. Un casting pas si surprenant que ça.

" Il y a plus d’un an déjà que notre groupe auditait la Pro-League belge " explique le jeune patron, assis derrière son bureau du centre d’entraînement du KVO, De Schorre. " La ligue belge est intéressante, il y a de bons jeunes, c’est un championnat fort suivi par les scouts, le potentiel à la revente est donc très élevé. On aurait pu reprendre d’autres clubs belges, mais Ostende nous a séduit pour son positionnement marketing hors normes : c’est le seul club à la côte, son stade est tout neuf, son complexe d’entraînement est parfait et le pouvoir d’achat de la population locale est élevé. Donc oui, le potentiel est réel. Mais vous ne m’entendrez pas dire comme Marc Coucke qu’on vise le titre dans X saisons. On veut progresser… mais la Ligue belge est une ligue où tout le monde peut battre tout le monde ! Et donc Ostende aussi ! " (rires)

" Ostende n’était pas un pitch facile… "

On lui rappelle cette boutade bien connue dans la région : le potentiel du KVO est limité car " à droite il y a Bruges, et à gauche la mer… et personne n’a jamais vendu des tickets de match à des cabillauds ". Il se marre.

" Si je ne croyais pas au projet, je ne serais pas assis devant vous " reprend celui qui, à 31 ans, fut parachuté Président de l’OGC Nice et reste, à Ostende, plus jeune que… ses propres joueurs Hubert, Capon et Skulason !) " Le foot est un secteur hautement imprévisible, mais j’ai des méthodes de travail très rationnelles et tous les clubs que nous avons repris ont dégagé des bénéfices. Je suis peut-être jeune, on m’oppose souvent mon âge, mais mon parcours démontre que j’ai de l’expérience. À Barnsley, où j’ai travaillé dans le passé, on me regardait bizarrement au début, surtout que j’étais Français (rires). Mais j’ai vite gagné le respect. Et si un autre dirigeant devait me traiter de blanc-bec, il pigera vite que je n’en suis pas un ! " (rires)

" Ostende n’était pas un pitch facile… "

Débarqué au printemps, en pleine réforme du championnat et au début de la crise du Covid-19 (" J’ai vécu tous les débat de la réforme du championnat, le foot belge n’a pas donné une très bonne image de lui-même… mais vous savez, le foot est partout pareil, avec sa dose de folklore "), Gauthier Ganaye a dû résoudre une équation à plusieurs inconnues.

" C’est clair que quand on a vu la situation financière du KVO, ce n’était pas très florissant... Ostende n’était pas un pitch facile pour attirer des joueurs et des sponsors… Mais l’avantage est qu’on a pu repartir d’une page blanche : il n’y avait plus qu’une dizaine de joueurs sous contrat et on a pu donner à l’équipe les contours qu’on voulait. On s’est moqué de nous quand on a engagé un entraîneur n’ayant jamais coaché des pros (NDLA : l’Allemand Alexander Blessin, coach des jeunes du Red Bull Leipzig) et qu’on a engagé plein de joueurs inconnus. Mais on savait très bien où on allait... et les résultats nous donnent raison (NDLA : après deux défaites initiales, le KVO vient d’enchaîner 3 victoires et 3 partages). Le contenu est présent aussi : on veut gagner des matches... mais on veut aussi fournir un football tonique et offensif. On veut surtout que personne ne vienne contre nous cen disant ‘c’est gagné avant de jouer’. Et je le répète, Ostende peut battre tout le monde ! "