"Gang of Brussels" : L'histoire des hooligans anderlechtois

Autre particularité de l’ouvrage : il ne parle pas de football. "Non, en tout cas pas de ce qui se passe sur le terrain", précise Barthélémy Gaillard. "On parle surtout de l'aspect culturel et social. Bien sûr, il est question de violence. Mais ces gens-là forment aussi un groupe avec des réelles amitiés. Au point de dépasser le cadre du football : ils ont parfois des activités professionnelles ensemble, s'échangent des bons plans plus ou moins légaux."

Le livre permet aussi de décrypter le mode de fonctionnement des hooligans, leur jeu d'influences. Entre eux mais aussi vis-à-vis des groupes rivaux. Ce qui a parfois conduit à des drames comme en 1985 au Heysel. "Une des raisons du drame du Heysel consiste en la volonté des hooligans de prendre possession d'une tribune adverse. C'est très ancré dans la culture des hooligans britanniques. Le but est de prouver la puissance et la virilité de son groupe par sa capacité à investir la tribune adverse. Mais ce n'est évidemment pas la seule raison et il a été établi, par une commission d’enquête, que les lacunes d'organisation ont été nombreuses."

Une histoire bien bruxelloise et pourtant comptée par des parisiens. "C'est avant tout une histoire d'opportunités", explique l'auteur Barthélémy Gaillard. "On connaît depuis longtemps un photographe bruxellois qui est bien introduit au sein des milieux alternatifs bruxellois. Dont celui du hooliganisme. L'occasion nous a été offerte de les rencontrer et nous avons trouvé leurs histoires très intéressantes. Ils sont connus au niveau européen et puis, ils ont la particularité d'être aussi marqués par la délinquance et le banditisme."

Avec "Gang of Brussels", les journalistes Louis Dabir et Barthélémy Gaillard retracent l'histoire des hooligans du Sporting d'Anderlecht. Du O'Side au BCS, l'histoire de ces groupes de supporters y est dépeinte. L'ouvrage y aborde la violence, le rapport au football et le banditisme parfois lié au hooliganisme. Des récits, des témoignages qui peuvent choquer. Mais qui offrent la vision brute d'une réalité.

Xavier : "C'est une meute"

Le cœur de "Gang of Brussels" est donc le témoignage. Celui de ceux qui ont vécu ces années noires ou dorées - selon le point de vue - du hooliganisme. Comme Xavier, 48 ans, qui a rejoint le O’Side au milieu des années 1980, avant de devenir l’un des deux leaders du BCS. "J'ai été élevé dans un milieu où j'ai rapidement été confronté à la violence. J'ai débuté la boxe pour apprendre à me défendre tout en extériorisant cette violence qui était en moi", se remémore Xavier. "C'est via ce milieu que j'ai rencontré des gens qui supportaient le Sporting d'Anderlecht et j'ai été rapidement attiré par l'esprit de camaraderie. Il y avait plein de quartiers bruxellois représentés mais aussi des gens de Gand, de Verviers. C'était une sorte de Facebook de l'époque. On tissait des liens et, à 13 ans, cela m'avait beaucoup impressionné. Il faut dire qu'à l'époque, il était normal d'aller seul au stade, sans ses parents."

Xavier débuta alors une vie faite de violence, d'actes illégaux et d'alcool. "On peut tout résumer en trois mots : masculinité, solidarité, amitié. Il y a évidemment beaucoup de testostérone. C'est une meute solidaire. On se retrouve parfois à trois contre dix fois plus d'adversaires et il faut savoir porter ses cou***. On teste ses limites. Mais cela ne se passe pas toujours bien. J'ai été blessé au couteau au Portugal. J'ai connu plusieurs séjours à l’hôpital et en prison. On se pose fatalement des questions dans ces moments-là parce que l'adrénaline est retombée. Mais, malgré tout, on y retourne."

Des propos qui, il en est conscient, sont choquants. "Je le comprends tout à fait. Mais, de mon point de vue, il y a une agressivité en chacun d'entre nous. Certains l'expriment au volant. D'autres, ce qui n'est pas mon cas, sont violents avec les membres de leur famille ou sombrent dans l'alcool. Moi, je l'exprime comme cela. J'ai accepté de témoigner dans ce livre pour également laisser une trace mais aussi pour tordre le cou à certains clichés. Dont celui qui veut que l'on soit raciste. Toutes les couches de la société sont représentées. Dans nos rangs, il y avait également des Albanais, des immigrés marocains, des blacks."

Pas de regret donc même si Xavier a désormais tourné la page. " Professionnellement, je suis parti sur une autre voie. J'ai également quitté la Belgique. J'ai enfin réussi à fonder une vraie famille, ce qui était compliqué avant. Mes priorités ont changé. J'ai toujours des contacts, des liens d'amitié qui seront éternels. Mais, l'âge faisant aussi, la testostérone n'est plus aussi présente."

De quoi, de son propre aveu, connaître une vie plus respectable. Mais sans pour autant renier ce passé fait d'actes violents, illégaux et qui ont déjà malheureusement, dans l'histoire du football, coûté des vies.