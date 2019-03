Gand va continuer à travailler avec le "bon vendeur" Mogi Bayat

Michel Louwagie ne voit pas d'objection à continuer à collaborer avec Mogi Bayat, agent controversé et impliqué dans le Footgate. "Je ne l'ai jamais attrapé en train de faire de choses qu'il ne pouvait pas faire", a expliqué le Manager de La Gantoise sur le plateau d'Extra Time.



"Ce qu'il a fait avec d'autres, je ne sais pas, mais avec nous tout s'est déroulé correctement. Il a surtout été très important dans la vente de joueurs. Il a amené très peu de joueurs chez nous. Bayat est un bon vendeur. On ne peut pas dire que c'est 'l'agent-maison' de Gand. Il y a des managers comme Roger Henrotay qui connaissent le football et qui peuvent proposer des joueurs de qualités, à l'image de Chakvetadze. Et il y a des managers qui sont très doués pour vendre des joueurs comme Mogi Bayat", a détaillé Louwagie.



Le dirigeant gantois a aussi confirmé que vendre des joueurs étaient inévitable pour les Buffalos. Il devrait encore y avoir du mouvement cet été. "Sorloth va en principe nous quitter (il est prêté par Crystal Palace) mais en football cela change tous les jours. Aujourd'hui, il ne reste pas, peut-être que demain ce sera le cas. Nous devons encore en parler. Chakvetadze est une pépite. C'est sans doute une bonne chose qu'il soit blessé pour le moment, du coup il restera peut-être encore un an de plus".



Louwagie estime que son club ne sera pas champion. "Mais les joueurs y croient. Qui aurait pensé que nous allions faire un 12/12 et nous qualifier pour les play-offs 1. Nous sommes dans un bon 'flow'".