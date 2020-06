Gand toujours plus ambitieux : "On va encore se renforcer"

Ivan De Witte, président de La Gantoise, a présenté vendredi ses deux nouvelles recrues: Nurio Fortuna et Dino Arslanagic. Malgré ces arrivées, le mercato estival n'est pas fini, a assuré le président gantois.

"Nous nous retrouverons ici très bientôt. Nous allons encore nous renforcer. C'est nécessaire si nous voulons être compétitifs sur les scènes belge et européenne", a lancé Ivan De Witte.

Avec un noyau large et complet, les Buffalos s'arment en vue de la lutte pour le titre. "Nous voulons aller de l'avant avec le club. Nos moyens financiers actuels résultent de notre politique", a expliqué Michel Louwagie, directeur général. "Nous avons pour ambition d'avoir un effectif capable de jouer sur tous les fronts et la Ligue des Champions est l'un d'eux. Nous ne voulons pas y être ridicules et pour ça, il faut avoir les moyens."

Une des questions qui devrait rythmer le mercato estival buffalo est l'avenir de la jeune pépite canadienne Jonathan David. "La chance de le voir rester est de cinquante-cinquante", a admis Ivan De Witte. "Mais il va sans dire que nous devons recevoir une offre. J'ai entendu qu'il s'entraînait avec plaisir avec le groupe."

"Notre ambition est de faire au moins aussi bien que la saison dernière, si pas mieux", a assuré le président des vice-champions de Belgique. "Je pense que le Club de Bruges est le principal candidat à sa succession mais nous nous armons afin d'être les plus forts possible. Et d'autres bonnes nouvelles vont encore venir."