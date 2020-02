Gand se rallie aux clubs de Pro League et vend ses droits à Eleven, l'Antwerp toujours en suspens

C'est probablement l'un des dossiers qui a fait couler le plus d'encre ces derniers jours. Qui allait rafler les droits télé de la Pro League ? Alors que le deal semblait quasiment fait et qu'Eleven semblait rafler la mise, on apprenait mercredi dernier que deux clubs, l'Antwerp et Gand, se désolidarisaient des autres équipes en ne voulant pas céder leurs droits à la chaîne.

Aujourd'hui, la Pro League nous a finalement confirmé que les Buffalos accepteraient, au final, de se rallier à la majorité. Lisez le communiqué officiel de la Pro League. Du côté de l'Antwerp par contre, on est toujours en suspens...

"Bruxelles, 17 février 2020 - La Pro League a pris connaissance du communiqué officiel publié sur le site de KAA Gent (https://bit.ly/3bNczZu ) . Le Président Croonen et une délégation de la Pro League ont rencontré ce lundi MM. Ivan De Witte et Michel Louwagie.

C’est donc aujourd’hui 23 clubs qui se sont accordés pour vendre les droits médias des compétitions de la Pro League et de la Coupe de Belgique jusqu’en juin 2025 à Eleven.

"Nous nous réjouissons du ralliement de KAA Gent: ceci est tout à fait conforme à l’ADN de ce club qui a toujours été un fervent partisan de la solidarité ", s’est réjoui Peter Croonen.

Pierre François recevra ce mardi les représentants d’Eleven pour préparer sans attendre la prochaine saison médiatique de la Pro League."