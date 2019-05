Gand s'impose à l'Antwerp et reprend la 5e place à Anderlecht

La Gantoise s'est imposée dans les arrêts de jeu à l'Antwerp grâce à un but du Norvégien Alexander Sorloth. Avec ce succès, les Buffalos dépassent Anderlecht au classement, à la 5e place.

Les premières minutes sont pourtant à l’avantage de l’Antwerp. À la 16e Didier Lamkel Zé se présente seul face à Thomas Kaminski. Le gardien gantois a le dernier mot et s’interpose devant le Camérounais. Deux minutes plus tard, le dernier rempart des Buffalos capte bien la frappe d'Omar Govea.

À la demi-heure, sur l’une des premières occasions gantoises, Birger Verstraete se présente face à Sinan Bolat. Il fait sauter le ballon mais plutôt que d’aller dans le but, celui-ci touche de façon involontaire le bras de Jelle Van Damme. L’arbitre décide de ne pas donner le pénalty et le VAR ne le désapprouve pas.

Cinq minutes plus tard, à la 38e, sur un centre venu de la droite, Dieumerci Mbokani est trop court pour mettre sa tête mais Dylan Bronn qui se trouve juste derrière lui, trompe son propre gardien. Kaminski ne peut rien faire. L’arbitre annule dans un premier temps le but pour hors-jeu. Mais après consultation de la vidéo, le but est bien validé.

Mais juste avant la pause, Gand revient au score. Jonathan David doit s’y reprendre à deux fois mais parvient finalement à mettre le ballon au fond des filets de Bolat.

Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendent coup pour coup mais sans trop se découvrir. À la 88e, Bronn se prend un deuxième carton jaune synonyme d’exclusion. Mais dans les derniers instants du match, les Gantois, réduits à dix finissent par marquer. Alexander Sorloth prend le ballon à Daniel Opare, s'avance et trompe Bolat.

La Gantoise s’impose donc finalement 1-2 et reprend la 5e place à Anderlecht. L'Antwerp perd lui sa troisième place après la victoire du Standard face au Club de Bruges.