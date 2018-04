Gand remporte la 'Bataille des Flandres' et se rapproche à six points de Bruges

Le Club de Bruges a connu son premier contre temps dans sa course au titre lors de ces playoffs 1 dimanche en s’inclinant 1-0 à Gand. Le but décisif est tombé après deux minutes de jeu seulement suite à un coup de tête victorieux de Samuel Kalu.

Vainqueur de cette ‘Bataille des Flandres’, Gand (31 points) relance l'intérêt du championnat en se rapprochant à six points des Blauw en Zwart (37 points). La Gantoise est deuxième des playoffs à égalité de points avec Anderlecht qui pourrait réduire ultérieurement l'écart dimanche prochain en recevant le leader sur le coup de 18h.

Ce dimanche, les Buffalo’s ont parfaitement mis à profit une excellente première demi-heure de jeu. L’équipe d’Yves Vanderhaeghe est parvenue à concrétiser sa première occasion du match grâce à Kalu qui a repris de la tête un centre au deuxième poteau de son compatriote nigérian Simon.

La Gantoise n’a pas enlevé le pied de l’accélérateur et multiplié les occasions. Il a toutefois manqué à chaque fois un détail à Gigot (5e), Yanga (8e) et Kalu (23e) pour trouver un 2-0 qui aurait été mérité.

Bien que perturbé par les contres de Gand, Bruges s’est ressaisi dans le dernier quart d’heure de la première période mais ni Diaby (29e), ni Vanaken (38e) n’ont su trouver l’égalisation.

Davantage agressifs en deuxième période, les Blauw en Zwart ont réprimé les offensives gantoises et fait le siège du but de Kalinic. Une pression qui ne portera finalement pas ses fruits malgré des occasions de Vormer (69e), Vanaken (76e) et une ultime tentative de Diaby (90e+4)