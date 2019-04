> Suivez le match en direct audio

Le Racing Genk, solide leader, aura l'occasion d'asseoir un peu plus sa domination sur le championnat de Belgique samedi (20h30) en cas de victoire sur le terrain de La Gantoise, dernière avant cette 6e journée des playoffs I. Les Limbourgeois comptent six points d'avance sur le Club de Bruges, qui recevra lui Anderlecht dimanche dans un 'Topper' à l'apparence déséquilibrée.

Les troupes de Philippe Clement restent sur deux probantes victoires, contre les Brugeois (3-1) puis au Standard (1-3). Quant aux Buffalos, ils ont décroché leur premier point en playoffs au terme d'un partage blanc à Anderlecht le weekend dernier. A domicile, l'équipe de Jess Thorup s'est inclinée à chaque fois de justesse, contre le Standard et Antwerp sur le même score de 1-2. Si Genk affiche son réalisme offensif des dernières semaines, il ne devrait pas être inquiété par la plus mauvaise attaque et la défense la plus perméable des playoffs I. Une victoire genkoise à la Ghelamco Arena constituerait un nouveau pas vers le 4e sacre de l'histoire du club après ceux de 1999, 2002 et 2011.