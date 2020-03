Gand - Charleroi : Des Zèbres affamés face aux Buffalos (LIVE commenté et audio 20H)

29e et avant-dernière journée de Pro League ce samedi à 20 heures. Troisième au classement, Charleroi se déplace chez l'équipe qui le devance au classement, Gand. En pleine confiance après leur victoire méritée lors du choc wallon contre le Standard (2-0) et auteurs d'une saison plus que réussie, les Zèbres voudront rafler une deuxième victoire consécutive pour tenter de revenir à un petit point de leur adversaire du jour.

Des Buffalos, probablement frustrés par leur élimination imméritée en Europa League face à l'AS Roma et leur récente défaite en championnat contre le Cercle, qui voudront s'imposer à domicile pour ne pas se laisser décrocher par Bruges dans la course au titre (ils ont pour l'instant 12 points de retard). Début de la rencontre, comme tous les autres matches de Pro League d'ailleurs, ce samedi à 20h. Un match à retrouver en direct audio ici.