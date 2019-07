Gand bat l'AZ, Mouscron partage contre Roulers, Waasland-Beveren battu par Lens

Mouscron a partagé 1-1 face à Roulers mercredi en amical de préparation à la prochaine saison. Il s'agissait du sixième match de préparation pour les Hurlus qui n'ont perdu qu'un seul match, face aux Hongrois de Ferencvaros, jusqu'ici. Menés au score après un but de Godwin Saviour (64e), les Mouscronnois ont égalisé en fin de rencontre via Bruno Godeau (86e).

D'autres clubs belges étaient engagés en début de soirée. Waasland-Beveren s'est incliné sèchement 0-3 face à Lens (Ligue 2) et enregistré une deuxième défaite en préparation. Lokeren s'est lui imposé 0-1 face à NAC Breda (D2 néerlandaise) grâce à un but de Jelle Van Damme (20e). Victoire également pour le Beerschot, vainqueur 2-0 face aux Grecs de Panachaiki (D2) grâce aux buts de Kobe Cools (45e) et Tarik Tissoudali (49e). Les Anversois, qui n'ont joué que trois rencontres amicales, demeurent invaincus.

Saint-Trond a lui signé une deuxième défaite en sept matches en s'inclinant 1-2 contre Lommel (D1B). Les buts de Lommel ont été inscrits par Beka Vachiberadze (30e) et Jonathan Hendrickx sur penalty (34e) alors que Yohan Boli a réduit l'écart pour les Canaris (68e). Enfin, Westerlo (D1B) s'est imposé 1-2 contre Heist (D1 am.).