Ces dernières semaines, Anderlecht n'a certainement pas brillé dans le jeu mais a assuré l'essentiel : deux victoires étriquées face au Cercle et à Mouscron qui permettent aux Mauves d'encore rêver de play-offs 1. Avec 33 points, les hommes de Vercauteren ne pointent qu'à quatre unités de la 6e et dernière place qualificative détenue par Genk. Tout est encore possible et envisageable mais ils devront surmonter l'imposant écueil gantois. Des Buffalos, en pleine bourre, qui restent sur quatre victoires consécutives et qui talonnent désormais Bruges en tant que solide 2e.

Les Bruxellois parviendront-ils à remporter ce choc de Pro League malgré l'avalanche de blessures qui touche le noyau actuellement ? Une chose est sûre, tout autre résultat qu'une victoire sera considéré comme une déception mathématique. Début de la rencontre ce vendredi dès 20.30h à retrouver en direct audio ici.