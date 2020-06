Frutos, fier de revenir à Anderlecht : "J'ai étudié pour avoir une vision plus large"

Le "Héron" a retrouvé le nid. Nicolas Frutos est officiellement de retour à Anderlecht dans le costume de T2.



"Ça fait dix ans maintenant que je parle Français et je ne connais pas les mots pour exprimer à quel point je suis fier, heureux et content d’être à nouveau ici", explique-t-il dans une vidéo postée par le RSCA. "Ma passion et mon amour pour ces couleurs ont toujours été là"



Éphémère intérimaire à l’automne 2017, l’Argentin a mis à profit ces dernières années pour se former. "J’ai investi énormément de temps dans ma formation. J’ai étudié beaucoup pour essayer d’avoir une vision plus large et de continuer à apprendre."



Frutos vient étoffer un encadrement déjà bien garni et intègre un véritable projet. "On a un très beau staff avec beaucoup de compétences. Ça va beaucoup plus loin qu’un système. On parle d’une philosophie avec une vision. Cela va être la grande force de ce club pour revenir au sommet".