Fréderic Delooz, coordinateur des jeunes à Anderlecht : "Antoine Colassin est bien entouré"

Fred Delooz vient comme Antoine Colassin de Grand-Leez. Ils se connaissent plutôt bien. Il le connaît depuis qu’il est enfant. Mais Fred Delooz refuse de dire qu’il est le seul à avoir repéré ce talent. Il a toutefois facilité son passager de Charleroi vers Anderlecht.

Comment est Antoine Colassin ?

"Il a été découvert assez tard. Sa ligne de progression était différente des autres. Il est resté jusqu’à l’âge de 12 ans dans un club régional (Grand-Leez.) C’est grâce aux sélections provinciales qu’il a pu se diriger vers le Sporting de Charleroi. Nos familles sont assez proches et donc j’ai toujours suivi son parcours de près. Quand il a été repris en équipe nationale, les grands clubs sont venus. Il a fallu des mois de discussion et un vrai projet pour tenter de le séduire. De ce point de vue-là j’ai facilité son passage chez nous."

Il était déjà au-dessus de la moyenne à l’époque ?

"Oui à force de travail et d’envie et de passion tout est permis. Mais il faut aussi du talent et de l’intelligence ou de la maturité. Il avait tous ces atouts-là. Alors oui, sur le terrain, il se distinguait de façon hebdomadaire. Il était bien sûr la pièce maîtresse de l’équipe. Il jouait partout tant il était fort. Sa générosité sur le terrain était déjà là même quand il évoluait à Grand-Leez. Il a toujours été surclassé. Demain est encore un autre jour. Il a encore pas mal à apprendre avant d’être confirmé dans l’avenir du paysage footballistique belge."

Humainement il est comment ?

"C’est un enfant apprécié de tous. Très ouvert. Très sociable. Il est calme. Il sait s’amuser mais il peut bosser aussi. Le foot a toujours été sa passion. Mais il a toujours été encadré par des parents enseignants. La priorité a toujours été l’équilibre environnemental, scolaire et familial. A 12 ans, quand le Sporting de Charleroi s’est intéressé à lui, je lui avais aussi proposé de passer des tests à Anderlecht. Il est venu ici puis le soir, il m’a téléphoné pour me dire qu’il préférait rester avec ses amis à Charleroi. Il s’était rendu compte de lui-même qu’il n’était pas encore prêt. Cela dit beaucoup sur la maturité du garçon. Et puis comme tous nos joueurs issus du projet " Purple talent " il a son diplôme de secondaire. Par ailleurs, il sait qu’il n’est pas encore arrivé… Et le club fera tout pour qu’il n’emprunte pas ce chemin. Quand je lis la presse aujourd’hui, on a l’impression d’avoir découvert un extraterrestre. C’est le danger. Il ne faut pas qu’il y ait trop d’attentes sur lui. Mais je suis confiant. On sait comment protéger nos jeunes."