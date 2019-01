"Fred Rutten va remettre Anderlecht sur les bons rails dans les 2 mois"

Le Néerlandais Fred Rutten, 56 ans, est devenu le nouvel entraîneur du Sporting d'Anderlecht, a annoncé dimanche le club bruxellois. Rutten succède à Hein Vanhaezebrouck, limogé à la mi-décembre. Le RSCA a pris trois semaines pour analyser les 70 à 80 candidatures reçues. D'après Michael Verschueren, le directeur sportif des Mauves, le choix de Rutten est le bon.

"C’est un véritable artisan, un grand passionné de football. Il pense tout le temps au foot, c’est sa principale préoccupation, avec la volonté de toujours rendre meilleurs les joueurs. Ce n’est pas le garçon le plus flamboyant, le plus démonstratif. Tous ceux qui ont travaillé avec lui, autant les joueurs que les dirigeants, ont véritablement apprécié l’entraineur et l’homme. Il lui a simplement manqué la dernière étape, à savoir être le vainqueur d’un titre. Quand tu regardes ses connaissances et son expérience, il va finir par décrocher un titre je pense", a expliqué Joel Schreuder, journaliste à la NOS.

"Il possède sans aucun doute le niveau pour entrainer Anderlecht. Il connait la pression, il a pu l’apprivoiser à Feyenoord et au PSV par exemple. Il sait comment travailler dans un top club. Etre coach du RSCA, ça ne lui posera aucun problème. Dans les deux mois, il va remettre Anderlecht sur les bons rails", a-t-il aussi ajouté au sujet de son compatriote.

A 56 ans, Rutten a déjà officié à Twente, au PSV, à Schalke 04, Feyenoord, Vitesse, Al Shabab et au Maccabi Haifa. Il était libre de tout contrat depuis son aventure israélienne, terminée en novembre dernier.