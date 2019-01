Fred Rutten : "On ne dit pas non à Anderlecht"

Fred Rutten, le nouvel entraîneur du Sporting Anderlecht, a été présenté officiellement à la presse ce lundi.

Michael Verschueren, le directeur sportif du RSCA, a avoué que le club bruxellois avait négocié avec différents coachs et que le choix définitif s’était finalement porté sur Fred Rutten, un coach expérimenté. "On a pris une décision et je pense que c'est une bonne décision. On a signé un contrat à durée indéterminée avec lui car on espère travailler longtemps ensemble", a-t-il souligné.

A 56 ans, le Néerlandais a déjà officié à Twente, au PSV, à Schalke 04, Feyenoord, Vitesse, Al Shabab et au Maccabi Haifa. Il était libre de tout contrat depuis son aventure israélienne, terminée début novembre dernier.

"On ne dit pas non à Anderlecht. C’est un grand club en Belgique et en Europe. Je suis fier de travailler dans un club pareil", a-t-il confié.

Et de poursuivre : "On n’a pas beaucoup de temps. Le plus important dans l'immédiat, c'est de bien connaître les joueurs et le staff et c’est une bonne chose pour moi de partir en stage (à Marbella, ndlr) aujourd’hui pour cela".

"Je ne viens pas seul, je viens avec mon assistant Arno Van Zwam avec lequel j’ai l’habitude de travailler. J’espère que les résultats suivront rapidement. Il faut être prêt le plus rapidement possible. Je vois beaucoup de potentiel dans le groupe. Le but est de parvenir à trouver une cohésion pour rattraper le 1er au classement. Avant d’évoquer l'achat de l'un ou l’autre joueur, il faut évaluer le niveau du groupe", a encore ajouté Fred Rutten.