Fred Rutten n'est plus l'entraîneur d'Anderlecht, Belhocine le remplace

Fred Rutten n'est plus l’entraîneur du Sporting d'Anderlecht. Le successeur d'Hein Vanhaezebrouck à la tête de l'équipe bruxelloise est la première victime de la crise anderlechtoise, même si pour certains il en est surtout l'un des principaux acteurs ou un mauvais choix au mauvais moment. Le remplaçant se nomme Karim Belhocine, adjoint de Rutten.

"La direction apprécie le travail que Fred a accompli dans des circonstances difficiles. Son attitude fair-play envers le RSC Anderlecht nous permet de préparer le projet sportif de la saison prochaine dans des conditions optimales", déclare Frank Arnesen, directeur technique. "Nous nous quittons dans la meilleure compréhension et dans le respect mutuel. Nous souhaitons à Fred beaucoup de succès dans sa future carrière." Le communiqué du club précise qu'après trois jours de discussion entre la direction sportive et l'entraîneur, Fred Rutten a décidé qu'il ne voulait pas faire partie du plan sportif du RSCA. Le club explique également vouloir tirer profit au mieux des matches de playoffs restants.

Arrivé en janvier dernier, le coach néerlandais n'aura donc pas convaincu dans la capitale belge. Le bilan en Playoffs 1 est on ne peut plus catastrophique avec quatre défaites en autant de rencontres avec en point d'orgue le Clasico désastreux de vendredi. En neuf rencontres de phase classique sous Rutten, Anderlecht a remporté cinq matches pour deux défaites et deux partages. Mais malgré ce bilan très mitigé, la qualification pour les Playoffs 1 due en bonne partie à un Bolasie très performant, avait soulagé le club. Depuis plus rien ne va chez les Mauves et la rupture avec les supporters est profonde.

Le staff anderlechtois avait pris une quinzaine de jours pour désigner le successeur de Vanhaezebrouck, et selon beaucoup le Néerlandais n'aurait pas été le premier choix.

"Nous nous engageons dans un partenariat avec Rutten afin d’obtenir de grands succès cette saison et les prochaines saisons", avait alors précisé Michael Verschueren, directeur sportif des Mauves.