Fred Rutten : "J'ai de la compassion pour Vincent Kompany"

Engagé comme coach principal par le Sporting d'Anderlecht en janvier 2019, Fred Rutten n'a pas fait long feu à Saint-Guidon. Après une fin d'exercice ratée, symbolisée par six défaites, le technicien batave a pris la porte cet été. Avec quelques mois de recul, il revient sur son expérience belge au micro de Het Laatste Nieuws : "Je ne pouvais pas changer Anderlecht. Beaucoup de choses devaient d'ailleurs changer dans ce club. Je trouvais cela bizarre que dans un tel club du top, il y ait si peu d'expérience. La direction du Sporting est constituée de personnes compétentes mais qui ont été trop peu habituées au Top. Donc, c'est normal que des erreurs aient été commises"

Des erreurs en interne qui peuvent expliquer cette fin de saison douloureuse, symbolisée par une sixième place en play-offs 1. Fred Rutten ne s'en cache d'ailleurs pas, son équipe n'était pas en place : "Mon équipe n'était pas stable. Le football que l'on pratiquait ne méritait sûrement pas le prix de la beauté. Je reste très objectif, il n'était d'ailleurs pas digne d'Anderlecht" explique-t-il.

Malgré son départ, Rutten a gardé un oeil attentif sur le Sporting et sur son "successeur", Vincent Kompany : "J'ai beaucoup de respect pour Kompany. C'est une personnalité et un joueur fantastique. Sa carrière en est la meilleure preuve. Mais le défi dans lequel il s'est lancé est énorme. Diriger un club entier est sacrément difficile. Et en ce moment, tout joue contre lui. J'ai de la compassion pour lui parce qu'il ne veut que le meilleur pour Anderlecht." conclut-il fair-play.