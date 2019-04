Fred Rutten: Circulez, y a rien à voir !

Anderlecht joue très gros ce jeudi soir face à Bruges. Les Bruxellois abordent ce Topper à la 5ème place au classement (dépassés par l’Antwerp, vainqueur de Genk mardi) et pourraient même, en cas de victoire gantoise ce soir, se retrouver à la dernière place des play-offs 1 avant ce choc.

Et pourtant, c’est un Fred Rutten tout sourire, blagueur, taquin qui s’est présenté à la conférence de presse d’avant-match. Saluant chaque personne présente, le coach bruxellois ne semble pas le moins du monde souffrir de la pression entourant son club, sur et en dehors du terrain. "De toutes façons, à Anderlecht, quoi qu’il arrive, vous ne pouvez pas perdre. Que ce soit réaliste ou pas, vous devez gagner."

Une conférence de presse parsemée de lieux communs, de langue de bois, le tout saupoudré d’une pointe d’optimisme…

Son futur ? "Pas important. C’est le futur du Sporting qui est important." La capacité de son équipe à rebondir ? "Elle a ça en elle. Il faut aborder la suite match par match."

Un changement tactique ? Bolasie en pointe ? "Une variable possible." Quel a été son débriefing de Genk avec ses joueurs ? "Pas vocation à être rendu public." La claque à Genk ? "En play-offs, cela se joue sur des détails. Il est clair que l’on prend trop de goals. Mais on a aussi eu 4-5 occasions pour marquer. Et pour un coach, c’est rassurant."

La perte, peut-être provisoire, de la 4ème place ? "Un moment dans ces play-offs. Chaque semaine est différente."

En bref et entre les lignes : Circulez, il n’y a rien à voir !

Une stratégie qui a, sans aucun doute, pour but de diminuer la pression qui pèse sur les épaules de ses joueurs. Et fatalement, des siennes. Reste qu’avec un bilan de 17/30 depuis son arrivée, une seule victoire face à un membre du top 6 (0-1 face à l’Antwerp le 17 févier), et la possibilité réelle de se retrouver à la dernière place à la fin de cette journée, cette stratégie communicationnelle risque de montrer ses limites.