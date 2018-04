Franky Vercauteren parti pour rester au Cercle de Bruges

Franky Vercauteren et son staff viennent de passer quelques jours à Monaco. Le célèbre coach belge a d’ailleurs donné le coup d’envoi samedi de la rencontre opposant le club monégasque à Nantes (formation dans laquelle Vercauteren a évolué en tant que joueur de 1987 à 1990).

Franky Vercauteren a aussi profité de l’occasion pour rencontrer le directeur sportif de l’ASM pour discuter de son avenir de coach au … Cercle de Bruges. Pour rappel, Monaco est actionnaire et propriétaire de la formation brugeoise qui évoluera en D1A la saison prochaine.

Selon nos informations, Franky Vercauteren devrait plus que vraisemblablement poursuivre l’aventure à la tête du Cercle et former son futur staff dès à présent.

Et le premier transfert qui devrait être prochainement acté est celui d’Anthony Vanden Borre. Même s’il est encore loin d’avoir son poids de forme, il a le double avantage d’être libre et Belge. Le Cercle est en déficit de joueurs belges dans son effectif.