Franky Vercauteren : "Le challenge est grand à l'Antwerp mais je ne pense pas encore au titre"

"Je ne pense pas encore au titre"

L’Antwerp on le sait à de grosses ambitions, notamment d’essayer de glaner un titre de champion de Belgique à moyen terme. "C’est aussi pour ça que j’ai accepté ce défi. J’ai eu des propositions mais je voulais un challenge intéressant et le challenge est grand ici à l’Antwerp. Mais ce qui m’intéresse c’est de tracer le chemin pour être le plus ambitieux possible mais je ne pense pas encore au titre. Pour moi je me concentre sur les 5 mois de contrat que j’ai ici au Great Old et pour la suite on verra".