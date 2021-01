Frankie Vercauteren : "Lamkel Zé a fait ce qu’on lui demande, des choses importantes pour l’équipe"

L’Antwerp a souffert mais a assuré l’essentiel face au Cercle de Bruges. Dans un onze privé de nombreux cadres (Haroun, Refaelov, Mbokani, …), c’est le revenant Didier Lamkel Zé qui a fait la différence. "Il a fait ce qu’on lui demande, des choses importantes pour l’équipe", a sobrement souligné Frankie Vercauteren.



Réintégré cette semaine au noyau A, le Camerounais a été "invité" à se tenir à carreau et saisir "sa toute dernière chance" par ses dirigeants. Il a reçu le message. "Il a fait ce qu’on lui demande : faire des choses qui sont importantes pour l’équipe. Il l’a fait de plusieurs manières et je ne parle pas seulement de son goal. Il a apporté quelque chose à différents moments. Parfois, il était encore un peu trop court. Il a aussi éprouvé des difficultés au niveau physique. Nous devons être heureux de sa prestation et de nos choix", a déclaré Frankie Vercauteren au moment de commenter la prestation du bad boy du Great Old au micro de la version flamande d’Eleven.



En Français, le coach anversois a continué à mettre en avant "l’équipe". Il a ensuite détaillé ce qu’il attend de son joueur. "Il doit confirmer. Il ne doit pas être très bon à un moment et puis nous amener des problèmes. Il est conscient de ça. Je crois qu’il a fait une prestation très positive quand on voit d’où il vient. Il doit confirmer. On est là pour l’aider. Ce qui m’intéresse, c’est qu’il fasse mieux jouer l’équipe et qu’il ait un apport positif. C’est le travail qu’il nous reste pour le remettre dans le bain".



Un Lamkel Zé performant et apaisé, tout l’Antwerp pourrait s’en féliciter.