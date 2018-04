Frank Defays : "Chez les Diables, Renaud Emond marquerait aussi…"

Depuis son centre géographique namurois, il a opté pour les extrémités Est et Ouest : après 6 ans et demi à Virton, le voici coach à Mouscron. Embarqué dans un club toujours sujet à contestations, il s’épanche sur les Play-Offs 2, le rôle des agents, l’humanité d’Enzo Scifo, le stress des coaches et Renaud Emond. Sans oublier le VAR, Jacky Mathijssen, sa presque sélection chez les Diables pour la Coupe du Monde 2002 et son futur tracé à Charleroi. Ni bien sûr… Gaston Lagaffe. Frank Defays passe "Sur le Gril". Loin de l’électricité des Play-Offs 1, il mène sa barquette hurlue en Play-Offs 2. Sans pouvoir refréner un rictus. Mouscron y conserve son brevet de défense-passoire, ce qui ne ravit pas l’ex-arrière carolo. Et joue au surplus sans objectif : le club n’a pas demandé sa licence européenne. "On essaie de les rendre agréables, ces Play-Offs 2, mais ce n’est pas facile", explique Frank Defays. "80% des équipes considèrent ce tour final comme un laboratoire pour l’avenir, il faut motiver les joueurs dont le projet futur n’est pas forcément au club, et en plus dans des stades vides. Mais des cadeaux empoisonnés, il y en a aussi en Play-offs 1..." Débarqué mi-février au Canonnier après le C4 de Rednic, il caresse enfin cette chance en D1A qu’il attendait depuis longtemps. Après quelques détours par le milieu des agents qui ne l’ont pas satisfait… "Je pensais recevoir ma chance plus tôt, mais les places sont chères. A mon arrivée, j’ai pris un mois pour observer le mode de fonctionnement et le profil de chacun, il fallait remettre de l’équilibre dans l’équipe et tester des systèmes. Ce ne fut pas sans casse : on a pris 1 point sur 12 en fin de phase classique... Mais tout est relatif : je suis arrivé en D1 à 25 ans comme joueur, j’aurais pu me planter… mais ne pas essayer était pire. Toute première chance peut devenir la dernière en cas d’échec, mais il faut la saisir pour éviter les regrets. Moi sous pression ? Non. Au pire, je redescendrai en D1 amateur, et alors ? Il y a bien pire dans la vie que le football. Si les joueurs me connaissaient comme ex-joueur ? Les jeunes pas, juste Bailly et Werner contre qui j’ai encore joué." (rires)

Un coach proche de son groupe Frank Defays - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Le Namurois, surnommé Capi pour ses 10 saisons avec le brassard des Zèbres ("Des ex-dirigeants et équipiers m’appellent encore Capi aujourd’hui"), a fait de la modération une philosophie de vie. "Ma fin de carrière de joueur a été frustrante, j’en avais marre de la mentalité du vestiaire de Charleroi : du coup, je ne voulais même pas devenir entraîneur. Puis des amis m’ont convaincu et j’ai accepté le projet de Virton. Entre-temps, j’ai travaillé 2 ans comme agent pour Didier Frenay, mais ça ne me convenait pas. Causer business n’est pas truc : ce qui m’intéresse, c’est m’occuper à fond de la carrière sportive de mes joueurs… ce que bien des agents ne font pas. Négocier des contrats est un autre métier." Avec Mouscron, Defays est servi : l’Excel vient de changer de propriétaire ("Je ne vais pas apprendre le Thaïlandais, je vais plutôt me mettre à l’Anglais, je rencontre mon patron en mai et je vais bien écouter…") et le club traîne une réputation de club-vitrine pour agents. "C’est le foot d’aujourd’hui : vous en connaissez beaucoup, vous, des coaches qui décident quels joueurs viennent ? Moi, je n’en connais pas… L’entraîneur détermine des profils et essaie d’imposer sa philosophie, mais les clubs recherchent l’équilibre financier et doivent faire des transferts… Si on n’accepte pas ça, on change de métier… ou on vit dans les regrets. Mais je ne ressens pas plus de pression ici qu’à Virton : le ballon a les mêmes dimensions, le terrain aussi, les règles du jeu sont les mêmes. Seuls diffèrent les enjeux financiers… mais ce n’est pas mon problème : je ne m’occupe que du sportif." Coach débutant en D1A, Defays a laissé à Virton l’image d’un coach proche de son groupe, capable de faire progresser ses joueurs pour muer de parfaits inconnus en joueurs de haut niveau. "Le foot belge d’en-bas est un vivier, mais il faut faire l’effort d’aller voir sur place. On vient tous de nulle part : même les grands joueurs ont commencé en bas. On m’a consulté sur des joueurs comme Emond, Croizet et Antunes, qui se sont révélés en Gaume. Avant eux, il y a eu Thomas Meunier. Moi, ce que j’aime par-dessus tout, c’est la vie de groupe, le relationnel, l’aventure humaine. Sans liens, le foot est sans saveur. Et pour un petit club comme Mouscron, en lutte chaque année pour le maintien, cette chimie peut rapporter des points… La meilleure reconnaissance est celle des anciens joueurs qu’on a malmenés… et qui, des années après, vous tombent dans les bras. Ça m’est arrivé quelques fois…"

Des décisions nocturnes Frank Defays - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Renaud Emond fait partie de ces joueurs : maintes fois enterré, il bute pour les Rouches… avec parfois le brassard de capitaine. "À Virton, Renaud était déjà critiqué car c’était le fils du Président. Mais ce n’est pas son père qui le faisait marquer… Au Standard, on ne comptait plus sur lui, il s’est en sorti seul, c’est sa force et son talent. Le travail paie souvent : il n’est pas une garantie, mais il réduit le risque d’échec. Mais si j’avais la recette, je ne serais pas ici devant vous." (rires) Avec ses nombreux buts en championnat et en Coupe en 2018, Emond est même le buteur belge le plus en verve… alors que la Coupe du Monde de Batshuayi est menacée. "Renaud est un vrai et pur renard de surface… et son profil n’existe pas chez les Diables actuels. Je suis sûr qu’il réussirait chez les Diables : si on lui donne des bons ballons dans le rectangle, Renaud marquera toujours…" L’équipe nationale : de quoi raviver quelques souvenirs chez Defays… "En 2002, Robert Waseige m’a sélectionné pour 2 entraînements avec les Diables, je faisais aussi partie de l’équipe A’ : une sorte de noyau élargie avec lequel j’ai joué un amical contre Sedan. Plus tard à Charleroi, Waseige m’a avoué que je n’étais pas passé loin d’une sélection pour la Corée. Ça m’a fait un petit pincement, ça aurait pu changer ma vie…" Entraîné par Waseige et Mathijssen au Mambour, Defays a su tirer ses leçons. "Mon modèle d’entraîneur ? Je ne vous le dirai pas, ce serait déplacé… et je ne dis pas non plus tout à ma femme ! (rires). Mais j’ai apprécié l’approche de Jacky Mathijssen : c’était un précurseur dans son management, sa culture tactique, son relationnel, sa gestion de groupe, j’ai ouvert de grands yeux avec lui. Et un rêve serait de gagner une semaine de stage chez Guardiola, ce serait mon cadeau de Noël à moi…" La vie de coach est aussi une vie de stress. "Comme tous les anciens joueurs, je préférais ma vie d’avant : un joueur, ça ne doit penser à rien. Comme coach, vous avez des trucs plein la tête, ça vous ronge… même la nuit. C’est d’ailleurs la nuit que je prends mes meilleures décisions : à 4 heures du matin, mon subconscient m’aide souvent. La vie de famille en souffre aussi parfois, même si j’essaie de cloisonner. À la maison, j’ai mes 5 femmes (NDLA : son épouse et ses 4 filles) : ça donne du recul… et ça demande du temps (rires). Il m’est arrivé de péter des câbles sur des arbitres, les coaches sont remontés sur le VAR actuellement, mais on doit comprendre aussi qu’une erreur peut vous coûter votre job. Même si je ne voudrais pas être à leur place… Et boire des pintes après un match me permet aussi le retour au calme." (rires)

Scifo, la classe sur et en dehors du terrain Frank Defays - © VIRGINIE LEFOUR - BELGAIMAGE On lui demande son anthologie du football belge. "Le meilleur joueur côtoyé ? Enzo Scifo : un grand joueur et une belle personne, d’une simplicité extrême, la classe sur le terrain comme en dehors. Ça m’attriste de voir que des gens comme Enzo ou Degryse sont à la maison ou simple consultant télé : le foot belge utilise bien mal ses légendes." On lui donne un budget libre pour transférer 3 joueurs de Pro-Ligue, Defays hésite… "Les profils et les besoins m’intéressent davantage que les noms. Mais j’apprécie particulièrement Dendoncker, Nakamba (Bruges) et… Emond, mais là je manque d’objectivité (rires). En plus d’avoir de bons pieds, ces joueurs en ont dans la tête : le football de demain nécessitera toujours plus de quotient intellectuel." Vient enfin le sujet tabou, que tout le monde devine : si souvent cité à Charleroi, son club de cœur, Defays y entraînera-t-il un jour ? Son contrat de joueur au Mambour comprenait une clause de reconversion dans le staff technique… "Je vais sûrement entraîner Charleroi un jour… car la Ville abrite beaucoup d’équipes (rires). Tout le monde me parle d’un retour au Sporting… sauf moi et les dirigeants, avec qui je n’ai jamais parlé ! Je reste très attaché au Sporting… mais peut-être y entraînerai-je les U15 ! Une certitude : celui qui viendra après Felice Mazzù aura un cadre dans les mains pour bien bosser. Parfois, c’est plus facile d’arriver quand tout va mal… mais quand être ambitieux, c’est aussi arriver quand tout va bien et relever le défi d’une succession difficile. Pour le reste, je n’ai pas l’habitude d’être quelque part… et déjà penser à être ailleurs. Si je suis à Mouscron et que je parle de Charleroi, j’ai un sérieux problème…" Prudent et réfléchi ("Une parole est vite détournée ou mal interprétée, surtout dans le milieu du foot…"), celui qu’on appelait Gaston Lagaffe fait son chemin. "C’était mon surnom étant plus jeune : un verre sur la table, garanti, je le faisais tomber, tant j’étais distrait et maladroit. Mais j’ai bien changé : j’ai acquis la maîtrise…" Mouscron pourra-t-il s’en féliciter ? Et Charleroi ensuite ? "Sur le Gril", un rendez-vous hebdomadaire d’Erik Libois à retrouver sur Vivacité le samedi soir à 22h10 et le dimanche vers 16h30. Et le lundi en télé dans La Tribune.