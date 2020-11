Frank Defays après Eupen - Charleroi : "Après avoir pris un coup sur la tête, on a du mal à se reprendre "

Frank Defays s'est présenté à l'interview pour commenter la prestation de Charleroi, vu la suspension de Karim Belhocine, présent en tribune. L'adjoint carolo a réalisé le même constat que Guillaume Gillet, venu également commenter le résultat de la rencontre auprès d'Eleven Pro League. "Tout s’est écroulé après le 1-0. On s’est créé des opportunités, Eupen était en difficulté. Après le but, le bloc s’est étiré et on était plus loin de l’adversaire. Après avoir pris un coup sur la tête, on a du mal à se retrouver, et alors l’adversaire prend confiance. On est remonté sur le terrain avec des intentions mais elles ont vite été contrariées. On savait qu’en mettant un but à 2-1, tout pouvait s’inverser… Mais ça n’est pas arrivé. Au contraire, ils ont inscrit le 3-0."

LIRE AUSSI : Guillaume Gillet après la défaite de Charleroi : "Sans la mentalité carolo, on redevient une équipe normale"

L'adjoint a également évoqué de manière plus large la période difficile traversée par les Carolos, qui viennent de concéder deux revers d'affilée et qui coincent au classement avec un bilan de 1 sur 9. "Par moments, vous pouvez dégager des ballons et marquer, parfois vous allez encaisser des buts que vous ne prendriez pas en temps normal. Il y a des moments difficiles dans une saison, c’est maintenant."