Frank Arnesen : "On n'a jamais négocié avec Philip Cocu qui ne sera pas disponible avant l'été"

Anderlecht a présenté ce jeudi son nouveau directeur technique Frank Arnesen (62 ans), ancien joueur du club entre juillet 1983 et janvier 1986.

L'un des sujets évoqués a évidemment été celui du successeur d'Hein Vanhaezebrouck. Le nom de Philip Cocu avait été cité dans un premier temps.

"En ce qui concerne Philip Cocu, depuis son limogeage à Fenerbahce, il ne veut pas reprendre un club aussi longtemps qu’il ne se sent pas frais. Il doit recharger ses batteries. On n’a jamais négocié avec lui sachant qu’il ne serait éventuellement pas disponible pour Anderlecht avant l’été prochain. Pourrions-nous trouver une solution en attendant ? Toutes les options sont ouvertes", a expliqué Frank Arnesen, le nouveau directeur technique du RSCA.

Michael Verschueren a pour sa part avoué que "diverses pistes sont à l’étude pour le nouveau coach mais on n’évoquera pas ici ces pistes. Cela ne peut pas durer des semaines".

Et Arnesen d'embrayer sur le profil du futur coach des Mauves : "Il doit être dynamique, vouloir travailler avec les jeunes, promouvoir le style de football d'Anderlecht et bien communiquer avec les joueurs et le monde extérieur".

Le mercato sera crucial pour le club bruxellois. "Nous devons examiner de près les priorités. Nous n'allons pas acquérir des joueurs dont l'entraîneur n'aurait pas besoin", a souligné un Frank Arnesen très jovial devant la presse.

L'une de ses principales activités dans les prochains jours sera de bien cerner l'effectif actuel du Sporting d'Anderlecht. "J'ai vu des vidéos, mais je dois tout de même connaître à fond les joueurs. Avec Michael Verschueren et Marc Coucke, je participerai donc au stage de l'équipe à Murcie le 7 janvier prochain. Je pourrai tout analyser en profondeur, car j'aurai l'opportunité de voir les joueurs à l'oeuvre au jour le jour. Pour le moment, j'avoue que je ne les connais pas encore tous".