Francky Dury nie tout contact avec Anderlecht

En conférence de presse ce vendredi, Francky Dury a tenu à revenir sur les rumeurs qui l'envoient à Anderlecht : “J'ai déjà reçu beaucoup de questions ce matin. Au club, certaines personnes m'ont aussi demandé ce qui allait se passer, mais je n'ai eu aucun contact avec Anderlecht."

L'entraîneur du Essevee a déjà vécu cette situation l'an dernier, lorsque des rumeurs étaient sortis sur un probable intérêt du Club de Bruges : "Cela me fait un peu penser à l'année passée. Il y avait alors l'intérêt du Club de Bruges mais c'est aussi la période de l'année qui provoque cela. On spécule beaucoup à propos des entraîneurs et des joueurs. Cela peut être ennuyeux pour les collègues, comme pour Hein. Si les gens disent que j'ai le profil idéal pour Anderlecht, je prends cela comme un compliment, mais je suis heureux à Zulte Waregem."

Après la première journée de Play-Offs 2, Dury et ses hommes se situent à la quatrième position du groupe A, avec une petite unité au compteur. Zulte tentera donc de ramener de précieux points de son déplacement au Freethiel, où il affrontera Waasland-Beveren ce dimanche à 20h.