Franck Berrier : " Si Dimata revient, je le vois bien au Standard c’est un club plus chaleureux"

Franck Berrier est arrivé en Belgique en 2008 lorsqu’il a rejoint Zulte-Waregem. Il a ensuite également joué pour le Standard, Ostende mais aussi Malines. Alors qu’il a terminé sa carrière en janvier 2019, il vit toujours à Ostende et passe ses diplômes pour devenir entraîneur. Il a d’ailleurs fait un bref passage en tant que T2 de Custovic dans le club côtier.

L’ex joueur reste un observateur attentif du championnat belge et garde de très bons souvenirs du club. "Franchement, je suis surpris de ce que réalise actuellement, vraiment. Je ne sais pas s’ils seront en PO1, ils le mériteraient vraiment avec ce qu’ils affichent mais je ne veux pas leur porter la poisse en disant qu’ils y seront… je l’espère vraiment pour eux !"

Lors de son passage à Ostende, Franck avait un peu pris sous son aile Landry Dimata, qui n’avait encore que 17 ans. Depuis, il suit son parcours. Il se réjouit de son départ d’Anderlecht : "Il a bien fait de partir. Il a besoin d’une équipe plus familiale, qui construise plus le jeu autour de lui et pas d’un club qui fait jouer des jeunes joueurs pour l’argent. Aller à l’Espanyol Barcelone pour rebondir, c’est une bonne idée je pense. Mais après ça, il ne doit pas revenir à Anderlecht. Il doit aller dans un club plus familial, comme au Standard ou même à Bruges, même s’il y a beaucoup de pression là-bas aussi. Mais pour moi, si Landry revient en Belgique il doit aller au Standard, c’est un club beaucoup plus chaleureux. "

Rappelons que Landry Dimata a été prêté à l’Espanyol Barcelone, club de division 2 espagnole. Il devrait donc plutôt revenir à Anderlecht, mais pour combien de temps, personne ne le sait.