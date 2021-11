Foudroyant en début de match, Charleroi rebondit au Cercle de Bruges

Huit minutes ont suffi au Sporting de Charleroi pour plier le match qui l’opposait au Cercle de Bruges samedi soir au stade Jan Breydel pour la 15e journée de championnat. Les Carolos ont en effet assommé les Brugeois à la 3e et à la 8e minute grâce à des buts de Ryota Morioka et Loic Bessilé. Le but de Jesper Daland (90e) a fait trembler les Carolos en fin de match mais la rencontre s'est finalement terminée sur le score de 1-2.

Complice de par son apathie défensive dans les premières minutes, le Cercle de Bruges peut nourrir des regrets. Après son début de match raté, l'équipe d'Yves Vanderhaeghe a redressé la barre dans le courant de la rencontre mais sans parvenir à remettre le résultat en question. Ali Gholizadeh a en revanche frôlé le but du 0-3 à la 72e minute avec une frappe sur le poteau.